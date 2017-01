NBAMS trimester one A honor roll

By nprgeneric

Sixth grade

Boeck, Vincent J.; Boelk, Paul J.; Chaklos, Gabriel J.; Connor, Jamie M.; Denesen, Aubrey-Anna S.; Dimich, Mikka M.; Dronen, Adyson C.; Erickson, Haley A.; Esget, Isabell; Evans, Maddyx L.; Gavit, Natalie R.; Giese, Cole R.; Gilbertson, Quentin N.; Goeltl, Elayna L.; Gonzales, Jennifer A.; Goulet, Samuel H.; Granger, Gavin J.; Guerin, Collin R.; Haaven, Merissa K.; Hansen, Mazie J.; Hartlieb, Payton L.; Hegge, Brooke M.; Hendren, Brianna K.; Houle, Lauren M.; Hunter, Sadie K.; Hurd, Dru M.; Jensen, Gina M.; Johnstone, Adam G.; Judson, Norah; Kane, Alexia; Kent, Leah A.; Klein, Carson M.; Langevin, Isaac J.; Lenzmeier, Ella; Lifto, Dylan; Linder, Isabella M.; Lupinek, Makenna A.; Meyer, Chase M.; Miller, Emily R.; Nelson, Jack R.; Nelson, Shayla I.; Newman, Caleb J.; O’Connor, Benjamin M.; Ohmann, Elizabeth; Pate, Tristan J.; Pavek, Adrian J.; Peterson, Anders L.; Peterson, Cynthia; Phillips, Sophia K.; Piper, Ava T.; Ramberg, Rylee B.; Rewey, Sarah E.; Roettjer, Kortney J.; Salazar, Jasmin M.; Sauro, Margaret; Schmitt, Samantha I.; Shoultz, Jenna C.; Sierra, Mykala M.; Stamm, Cadin E.; Stuber, Jennifer; Talbot, Madison M.; Thornborrow, Madison L.; Van Dyke, Hannah M.; Volkman, Jadyn P.; Von Dahlen, Logan M.; Wettschreck, Julia; Whiting, Rachel N.; Young, Mason; Zengerle, Delaney R.

Seventh grade

Abress, Raechel G.; Anderson, Lauren A.; Anderson, Zack H.; Barnes, Sarah G.; Blaskowski, Kallye M.; Bleecker, Corey A.; Boese, Liberty J.; Bollman, Tanner D.; Brinkman, Grace A.; Bunes, Lindsey; Carpenter, Logan; Christopherson, Grace M.; Coen, Bronte V.; Danielson, Raeanna L.; Dean, Alyssa N.; Delorge, Soleil C.; Ericson, Katelyn R.; Franklin, Nathan J.; Gajeski, Broox A.; Gebel, Hope H.; Groen, Elizabeth; Grube, Claire; Helin, Madison J.; Helinsky, Sophia L.; Hudella, Cora L.; Huset, Gabriel S.; Iverson, Joshua W.; Jacobsen, Reed; Joyal, Justine M.; Knutson, Courtney E.; Koeppen, Tiegan S.; Korkowski, Garrett A.; Kuhlman, Lydia C.; Lee, Shunshee D.; Linnerooth, Isabel F.; Meizo, Lindsey E.; Melby, Olivia A.; Melvin, Abigale L.; Nelson, Dayna L.; Nyquist, Raeya M.; Orellano, Juliet C.; Osland, Olivia; Peaslee, Paige E.; Petersen, Chloe M.; Peterson, Brock J.; Pommier, Heather M.; Preda, Jacqueline R.; Ramaley, Addyson S.; Randall, Abigail E.; Rehm, Adam R.; Rieken, Ella; Rothe, Brooke L.; Runk, Makenna F.; Russell, Dominic D.; Scarborough, Isaiah; Schloer, Autumn M.; Schneider, Samantha M.; Severson, Alex; Shykes, Jaylen A.; Sittlow, Ava N.; Stariha, Katelynn R.; Swanstrom, Karissa; Sway, Justin M.; Thauwald, Andrew J.; Tribbett, Avery; Tveit, Natalie E.; Volkman, Miaya R.; Wright, Amber; Yang, Kobe

Eighth grade

Anderson, Ava G.; Axberg, Jordan J.; Bauer, Paige O.; Beaver, Dylan J.; Bender, Samantha E.; Bertuleit, Holly M.; Carjila, Theodor; Carlson, Myles A.; Darwin, Myah A.; Dick, Grace L.; Ellis, Samantha A.; Fisk, Luke A.; Fortuna, Chloe M.; Goodwin, Lincoln M.; Granger, Breckin A.; Grossinger, Lilyanna A.; Harper, Khyah; Heldt, Joseph; Hilber, Jenna K.; Hischer, Alexandra; Houle, Alexis N.; Hunter, Alexis M.; Hurd, Emma D.; Irons, Reagan M.; Jensen-Schneider, Gavyn P.; Johnson, Jarah A.; Kane, Austin J.; Kantorowicz, Caden M.; Kerchner, Joseph B.; Keyte, Rayne; Kunza, Seth J.; Kurkowski, Jenna C.; Larson, Spencer R.; Londer, Taylor M.; Lund, Paysen; Lundgren, Ella A.; Maki, Caiden B.; Maroschek, Aaron; Maurer, Hailey; Miller, Lindsey; Murphy, Mark A.; Nadeau, Eric P.; Oehrlein, Hannah D.; Peters, Evan J.; Phillips, Emma N.; Richards, Adam; Romo, Leah A.; Sanvik, Ryan J.; Schroeder, Samantha R.; Schulte, Abigail E.; Schwartz, Kelsi; Sheehan, Alexis; Skiba, Bryce A.; Thomsen, Clair A.; Torres, Alexis; Toussaint, Harrison E.; Tucker, Sophie; Waldenburg, Jordyn K.; Wallace, Alexzandria A.; Webster, Alexander D.; Witte, Derrick A.